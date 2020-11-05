إصابه 6 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالسويس

أصيب 6 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بطريق "السويس – الأدبية" ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة، بتصادم أتوبيس يقل عمال مصنع سيراميك، بسيارة ملاكي، وأكدت المعاينة الأولية للحادث، أن الأتوبيس كان يسير في الجهة العكسية، ما تسبب في وقوع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، بينهم مصاب حالته حرجة، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.