خبير: الاقتصاد المصري كان سيسجل معدلات نمو مرتفعة لولا "كورونا"

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الاقتصاد المصري يسجل معدلات نمو مرتفعة منذ الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في نهاية عام 2016، ولولا جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لكان الاقتصاد المصري شهد معدلات نمو مذهلة.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن الجنيه المصري مستقر أمام الدولار وسط انهيارات عملات محلية في دول نامية ويرجعها إلى الاقتصاد القومي الذي تملكه مصر ذو القوى الهيكلية والبنية التحتية.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إلى أن استراتيجية الإصلاح معتمدة على جناحين الأول معتمد على المشروعات القومية والثاني قائم على تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أن مصر حققت ارتفاعا في مؤشر مديري المشتريات هو الأعلى منذ عام 2014، وهذا المؤشر يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص وحجم طلب العملاء، ورصد المؤشر ارتفاع الطلب على السلع غير النفطية مثل البناء وقطاع الجملة.

ولفت سليمان إلى أن تقرير وزارة المالية أشار أيضا إلى انخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج المواد وزيادة الأجور الأمر الذي يتطلب من الحكومة بذل مجهود كبير لدعم القطاع الخاص عن طريق تحفيزات مالية ونقدية.

وبدأت الحكومة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 من خلال تعويم الجنيه أمام الدولار ويرتكز الإصلاح على تحرير نظام الصرف الأجنبي واتباع سياسة نقدية تعمل على تقليل التضخم.