بعد التحذيرات من زيادة إصابات كورونا.. بيان هام للصحة بعد قليل

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا هاما بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا.

كشفت مصادر طبية مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن تقارير طبية عن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن أعراض كورونا لدى الأطفال، تتمثل في ارتفاع كبير في درجة الحرارة وسعال جاف، وصعوبة في التنفس، وصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي، وآلام في الجسم وإرهاق، وسيلان للأنف، والتهاب للحلق والعطس.

وأضافت المصادر، أن الأعراض تشمل حالة جلدية أيضا وفقدانا مفاجئا للتذوق والشم والتهاب الملتحمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، صرحت بأن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفي حالة تعرضهم للفيروس تكون أعراضهم بسيطة، إلى جانب أن حالات الوفاة من كورونا بين الأطفال قليلة جدا.

الصحة: تعلن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.