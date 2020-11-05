تزامنا مع الموجة الثانية.. "الصحة" توضح أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال

كشفت مصادر طبية مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن تقارير طبية عن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن أعراض كورونا لدى الأطفال تتمثل في ارتفاع كبير في درجة الحرارة وسعال جاف، وصعوبة في التنفس، وصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي، وآلام في الجسم وإرهاق، وسيلان للأنف، والتهاب للحلق والعطس.

وأضافت المصادر أن الأعراض تشمل حالة جلدية أيضا وفقدانا مفاجئا للتذوق والشم والتهاب الملتحمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد صرحت بأن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفي حالة تعرضهم للفيروس تكون أعراضهم بسيطة، إلى جانب أن حالات الوفاة من كورونا بين الأطفال قليلة جدا.

"الصحة" تطلق حملة للقضاء على الديدان المعوية للطلاب

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول، لـ 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس "حكومي – خـاص - أزهري"، مؤكدًا أن العقار عباره عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أي آثار جانبية.

وأضاف "مجاهد" أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، حيث إن الأطفال في السن المدرسي هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الإصابة بديدان الإكسيورس "الدودة الدبوسية" تأتي نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدي الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدي إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، كما تنتقل "الإسكارس" عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.

وأوضح "عيد" أن الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى حدوث آلام بالبطن مع قىء وإسهال، بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.