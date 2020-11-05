استعجال تقرير الخبراء لـ71 فيديو إباحيا.. وسيدة كفر الشيخ: اثنان فقط صح

قررت النيابة العامة استعجال تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون في واقعة سيدة كفر الشيخ صاحبة 73 فيديو إباحيًا، وذلك بعد أيام من إحالة المتهمة إلى لجنة الخبراء في مبنى التليفزيون بالقاهرة رفقة الفيديوهات المحرزة من قبل النيابة لمضاهاتها مع المتهمة لبيان صحتها من عدمه.

جاء إجراء النيابة العامة بإحالة المتهمة إلي لجنة خبراء ماسبيرو بعد أن تنصلت من صحة 71 فيديو إباحيًا واعترفت بـ"اثنين فقط"، ويأتي ذلك الإجراء بعد نفي المتهمة، وجودها في تلك الفيديوهات، مشيرة إلى أن السيدة التي ظهرت بالفيديوهات تشبهها لكنها ليست هي، لافتة إلى أنها لا تعترف سوى بمقطعي فيديو فقط، وهو ما استدعى إخراجها من محبسها وتكليف مأمورية بنقلها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات ومضاهاتها بالمتهمة.

وفي سياق متصل لا تزال الدعاوى المقامة من الزوجة أمام محكمة الأسرة في كفر الشيخ في الدعاوى الثلاث المقامة منها خلال مدة حبسها وهى "نفقة لها كزوجة حتى الآن على ذمة زوجها، ونفقة لأطفالها وتبديد منقولات زوجية"، أمام محكمة الأسرة في كفر الشيخ.

وقالت الزوجة "سمر. م"، في دعواها التى أقامتها بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، عن طريق محاميها، إنها متزوجة من "محمد ع" بعقد زواج شرعي في 3 سبتمبر 2011، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت الحياة الزوجية تقوم على المودة وحسن المعاملة، وأداء كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وأنها لا تزال في عصمته حتى تاريخه.

وأضافت المتهمة، في دعواها أن زوجها "طردها وتركها بلا نفقة ولا منفق، دون وجه حق قانوني، رغم يسر حاله فهو يعمل جزارا، وهي في أمس الحاجة لنفقة تكفل لها الحياة الكريمة، ومنها الكسوة والمسكن وما تتطلبها ظروف المعيشة".

وفي الدعويين الثانية والثالثة، التي تطلب فيهما نفقة لطفلتيها كل واحدة بشكل منفرد، قالت الزوجة إنها تزوجت بعقد زواج شرعي في عام 2011، ورزقت على فراش الزوجية الصحيحة بطفلتين "م. محمد" وعمرها 7 سنوات و3 أشهر، و"م. محمد"، عمرها 4 سنوات و8 أشهر.

وأضافت "سيدة كفر الشيخ"، أن "زوجها طردها وطفلتيها دون نفقة أو منفق على صغيرتيها دون وجه قانوني أو مسوغ مشروع، وهى في أمس الحاجة إلى نفقة تكفل لطفلتيها الحياة الكريمة".

وكشفت مصادر أمنية وقضائية، أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في قضية الزنا، ومن المتوقع إحالتها إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام. إذ أحيلت المتهمة إلى خبراء الإذاعة والتليفزيون، لمضاهاة صوتها مع الصوت الظاهر في الفيديوهات الإباحية المحرزة.

وأضافت المصادر أن مسؤولية اللجنة الفنية الفصل في المقاطع الإباحية، وتحديد أنها صحيحة وتخص المتهمة بالزنا من قبل الزوج، أم أن تلك الفيديوهات مفبركة، وأن صورة الزوجة مركبة على تلك المقاطع الإباحية.

واستمعت النيابة لأقوال الزوج "م. ع" الذي يعمل جزارًا، والذي اتهم زوجته بالزنا بعد تلقيه عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مع أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أن هذه المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

وحكى الزوج تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة، موضحًا أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيرا إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.