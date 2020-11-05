عاجل.. بايدن يوسع تفوقه على ترامب في نيفادا بـ 12 ألف صوت

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز أصوات إضافية في مقاطعة كلارك، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكانت الولاية، قد أعلنت في وقت سابق بداية الأسبوع، أن نتائجها الرسمية لن تصدر قبل مساء الخميس.

أعلن مركز "أديسون" للأبحاث، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.

وأشار المركز، إلى أن ترامب حصل على 50.3 % من الأصوات مقابل 48.4 % لبايدن بعد إحصاء 92 % من أصوات بنسلفانيا، فيما جاءت النسبة في ولاية جورجيا الحاسمة على التالي – ترامب 49.5 % من الأصوات مقابل 49.2 % لبايدن، بعد فرز 98 % من الأصوات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكد المركز، حصول ترامب على 50 % من الأصوات مقابل 48.6 % لبايدن بعد فرز 95 % من أصوات ولاية نورث كارولاينا الحاسمة.

جدير بالذكر أنه وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن المرشح الديمقراطي جو بايدن ومع فوزه بالسباق في ولايتي ويسكنسون وميشيجان، سيكون بحاجة فقط للفوز بولاية نيفادا لأنه سيمتلك 264 صوتا وتفصله 6 فقط عن الأصوات الـ270 الضرورية لفوزه بالانتخابات كاملة، وبالتالي ستفقد ولاية بنسلفانيا الهامة جدا مكانتها وستكون تحصيل حاصل.

قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكا، مؤكدة أن هناك تقاربا في النتائج مع ترامب في بنسلفانيا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات "يائسة"، ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، متابعة: "التصويت المباشر في نيفادا قد يميل لصالح ترامب".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته ستلاحق قانونيا كل الولايات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن مؤخرا، داعيا إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.