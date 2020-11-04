بالأسماء.. 23 ولاية فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كتب:
محمد علي حسن
07:47 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفيما يلي الولايات التي فاز فيها ترامب:
- إنديانا: (11 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- كنتاكي: (8 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- وست فيرجينيا: (5) من أصوات المجمع الانتخابي
- أوكلاهوما: (7) من أصوات المجمع الانتخابي
- تينيسي: (11) من أصوات المجمع الانتخابي
- ألاباما: (9) من أصوات المجمع الانتخابي
- أركانساس: (6) من أصوات المجمع الانتخابي
- ميسيسبي: (6) من أصوات المجمع الانتخابي
- وايومينغ: (3) من أصوات المجمع الانتخابي
- ساوث داكوتا: (3) من أصوات المجمع الانتخابي
- نورث داكوتا: (3) أصوات بالمجمع الانتخابي
- ساوث كارولاينا: (9) من أصوات المجمع الانتخابي
- لويزيانا: (8) من أصوات المجمع الانتخابي
- نبراسكا: (5) من أصوات المجمع الانتخابي
- داكوتا الشمالية: (3) من أصوات المجمع الانتخابي
- داكوتا الجنوبية: (3) من أصوات المجمع الانتخابي
- كانساس: (6) من أصوات المجمع الانتخابي
- يوتاه: (6) من أصوات المجمع الانتخابي
- ميزوري: (10) من أصوات المجمع الانتخابي
- فلوريدا: (29) من أصوات المجمع الانتخابي
- أيداهو: (4) من أصوات المجمع الانتخابي
- أوهايو: (18) من أصوات المجمع الانتخابي
- أيوا: (6) من أصوات المجمع الانتخابي