طبيب الميكروباص عن اتهامه بفعل فاضح: ما حدث غصب عني

جدد قاضي المعارضات، حبس طبيب الميكروباص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الفعل الفاضح العلني.

وقالت النيابة إنها أُخطرت من "معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق"، بملاحظته صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، تجمعَ عدد من المواطنين بدائرة القسم، وضبطهم المتهم إثر تحرشه بطالبة، خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على "النيابة العامة".

إذ شهدت المجني عليها في تحقيقات "النيابة العامة"، بنظر المتهم إليها وإيتائه أفعالًا خدشت حياءها؛ منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.

بينما استجوبت "النيابة العامة"، المتهم فيما نُسب إليه من إيتائه فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وتعرضه للغير في مكان عام بإيتاء أمورٍ إباحيَّة، فقرَّر أنه أمني بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.

وأكدت تحريات الشرطة، إيتاء المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وشاهدته المجني عليها خلال ذلك.

هذا، وقررت المحكمة المختصة، مدَّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا إضافيًّا على ذمة التحقيقات.