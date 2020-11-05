والد طالبة الشرقية: طردنا أسرة "طبيب الميكروباص" ورفضنا الصلح

قال والد طالبة الطب في الشرقية، التي حررت محضراً للطبيب الذي ارتكب فعلا فاضحا أمامها في ميكروباص خلال ذهابها للجامعة، إن أسرة الطبيب ذهبت إليهم بعد الواقعة للتنازل، إلا أنهم رفضوا وطردوهم من المنزل.

وقال في تصريحات لـ"الوطن" إن ابنته كانت في طريقها للجامعة، وجلست في سيارة ميكروباص، تنظر في تليفونها، إلا أنها فوجئت بالطبيب يمارس الفعل الفاضح، فصرخت فيه، حتى تدخل باقي ركاب السيارة الأجرة. وأكد أنه على الرغم من محاولات الصلح من أسرة الطبيب، إلا أنهم رافضون للصلح ومستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت نيابة قسم ثان الزقازيق حققت في واقعة اتهام طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء، داخل ميكروباص أجرة.

وأنكر الطبيب خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة له، واستمعت النيابة إلى أقوال الطالبة بكلية الطب، التي أرفقت البلاغ الذي حررته ضد الطبيب بصور وفيديو، توثق واقعة ضبط المتهم، ووجود آثار "استمناء" على ملابسه، كدليل على صحة أقوالها.

وقررت نياية قسم ثان الزقازيق، تجديد حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 يوما على ذمة التحقيق، وتحريز ملابسه وعرضها على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثان الزقازيق، بتحفظ طالبة 19 عاما، بكلية الطب بجامعة الزقازيق، وسائق، على شخص في أحد الشوارع العامة ناحية مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق، واتهامه بالقيام بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل ميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، واصطحب أطراف البلاغ إلى ديوان القسم.

وأفادت الطالبة خلال التحقيقات أنها كانت تستقل ميكروباص أجرة في طريقها إلى الجامعة، وكانت تجلس على مقعد بجوار نافذة السيارة وتضع سماعات في أذنيها، لتستمع إلى أغان على الهاتف المحمول الخاص بها، وتنظر من النافذة ناحية الشارع، ثم شاهدت المتهم يقوم بفعل فاضح، وبعد أن استجمعت قوتها نهرته، إلا أنه لم يبال أو يرد عليها، ثم بدأت تصيح في وجهه، حتى انتبه الركاب المستقلون للميكروباص.

وسارع المتهم بالمغادرة، ولحقت به وساعدها سائق توك توك على التحفظ عليه، فيما شجعتها سيدة على ألا تتنازل وتحرر محضرا بالواقعة، في ظل ترديد بعض الأهالي عبارات بأن تتركه حتى لا يضيع مستقبله، لكنها لم تستجب لطلبهم، وأصرت على تسليمه للشرطة، وتصويره بالهاتف، ومرافقته حتى الوصول للقسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.