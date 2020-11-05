استشاري وبائيات: مصر ستدخل الموجة الثانية من كورونا أول ديسمبر المقبل

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري الوبائيات، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا من المتوقع أن تبدأ في أواخر الشهر الجاري، وبداية شهر ديسمبر.

وتابع مصباح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموجة الثانية للفيروس تستهدف الأطفال في المرحلة السادسة، وهذا هو الشديد في الموجة الثانية، ومن خلال النظر إلى الدول الأوروبية والتي دخلت الموجة الثانية نجد أن الفيروس أصبح أسرع في الانتشار ولكن لم يثبت حتى الآن وجود تحور جيني للفيروس.

وعن ظهور أعراض جديدة للفيروس في الموجة الثانية، أكد أن الفيروس أصبح يهاجم الجهاز العصبي والهضمي والحركي، ويعمل على القيء والإسهال والتنكيل وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأشار استشاري الوبائيات إلى ضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للتعامل بذكاء مع الفيروس، لافتا إلى أهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وعدم المصافحة أثناء اللقاء والتقبيل والأحضان.

ووجه برسالة إلى كبار السن والحوامل وهم فئة مستمرة من الموجة الأولى معنا وهم ما زالوا تحت مربع الخطر وذلك يجب عند الشعور بأي عرض أو ارتفاع في درجة الحرارة الذهاب إلى أقرب مستشفى، وعدم الخروج من المنازل إلا لضرورة القصوى.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، لمناقشة سير العمل بالتجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي يتم إجراؤها في مصر، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الصيني، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول نتائج التعاون المصري الصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد والخطوات المستقبلية لتوفير كميات من اللقاح فور ثبوت فاعليته.

وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول أيضًا سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال مشاركة مصر في المبادرة الصينية الدولية التي تم طرحها، حيث تهدف المبادرة إلى تسهيل تنقلات الأفراد بشكل آمن بين الدول المختلقة خلال فترة الوباء، مضيفًا أن الوزيرة دعتهم لعقد لجنة ثنائية مشتركة بين الجانبين المصري والصيني لعرض كافة الجوانب الفنية للمبادرة تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذكر أن الوزيرة أكدت أنه سوف يتم توفير جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم توفيره فور ثبوت فاعليته للفئات الأكثر عرضة والأكثر تأثرًا من الإصابة، وهم (الأطقم الطبية وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل).