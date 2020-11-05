"صحة القليوبية" تتأهب للموجة الثانية من كورونا

عقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعًا اليوم، مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورورنا وشدد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة المستشفيات من أسطوانات الأكسجين وتطبيق بروتوكول العلاج والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ورصد الحالات المشتبهه في إصابتها وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي.

في وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الصحة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة استعدادا لاجراء انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين وشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحماية من الإصابة بالفيروس.

وأشار الطباخ إلى أن خطة الطوارئ تتمثل في التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة لتجوب كافة أرجاء المحافظة بالإضافة إلى لانشات الإسعاف النهري، وتكثيف تواجد الفرق الطبية المدربة على أعمال إنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة بكافة أشكالها بأقسام الطوارئ في المستشفيات.

ووجه إلى مضاعفة عدد الأطقم الطبية العاملة طوال 24 ساعة خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة لزيادة كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض و منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاسيما أقسام الطوارئ والحروق والسموم، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة وأرصدة الدم المتوفرة من الفصائل المختلفة ومشتقاته والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية مع تواجد صيدلي علي مدار الساعة لإمداد المستشفي ومستشفيات الحجر والعزل بالأدوية عند الحاجة .