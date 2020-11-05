متخصص بالشأن الأمريكي: هناك تشكك واستنفار أمني وعسكري

قال الكاتب الصحفي توماس جورجيسيان، المتخصص في الشؤون الأمريكية، إن عملية فرز الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية، مستمرة ولن تنتهي بانتهاء يوم التصويت، خاصة أن تلك الانتخابات، يتم العمل فيها بنظام التصويت بالبريد، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك الإجراء.

وأضاف "جورجيسيان"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تأخير عملية فرز الأصوات وإعطاء النتيجة ستؤدى إلى إشعال الأمور في الشارع الأمريكي، حيث أن الشكل العام على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية مقلق ومتخبط.

وأوضح أن الحديث عن وجود متوفين قاموا بالتصويت في الانتخابات الأمريكية، أمر غير صحيح، ولا يجوز الدخول في "متاهات" ينشرها موقع "فوكس نيوز"، واعتمدها البعض كونها حقائق: "نحن نعيش في وباء معلوماتي، تضلل ولا تعلم".

وأكد أنه يتوقع أنه كلما زادت المدة التي سيتم فيها إعلان النتائج، كلما زادت التشككات من قبل المرشحين، وكلما طال أمد المظاهرات في كل الولايات: "هناك استنفار أمني وعسكري، وهناك نوع من الشك في كل شي، كما أن هناك بعض العقلاء ممن يحاولون تهدئه الوضع"، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تعني انتقال السلطة من رئيس لأخر بشكل سهل وسلس دون وجود مشكلات، وبعض الطعون المقدمه سيتم قبولها والبعض الأخر لن يتم قبولها.