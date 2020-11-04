ترامب يتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقي اليوم الأربعاء خطابًا يعلن فيه عن فوز كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. ولن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا.. لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع!".

ونُشرت تغريدات ترامب فور صدور بيان عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.