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ألقى جثمانه في القمامة.. عامل يقتل طفلا خنقا بعد فشله في اغتصابه

كتب:

محمد سيف وجيهان عبد العزيز
10:19 م | الخميس 05 نوفمبر 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

جريمة مروعة راح ضحيتها طفل عمره 12 سنة، على يد عامل عشريني، حاول اغتصابه، عندما وجد مقاومة من الطفل، خنقه حتى الموت داخل شقته في منطقة كرداسة، ثم وضع جثمانه داخل جوال، وألقي به في محطة تجميع القمامة على طريق "صفط- كرداسة"

بعد 48 ساعة من الجريمة، عثر المارة على جثمان الطفل، فأبلغوا الشرطة، ونجحت في كشف هوية الطفل، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريحه لبيان أسباب وفاته رسميًا، وكلفت النيابة المباحث، بإعداد تحرياتها في الحادث.

معاينة النيابة وفريق البحث كشفت أن جثمان الطفل أوشك على الدخول في حالة تعفن رمي، وبه آثار جرح رضي بمؤخرة الرأس، وإحمرار حول الرقبة، ونجحت أعمال الفحص من جهات التحقيق إلى تحديد هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه .

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وأنه استدرج الطفل إلى الشقة التي يقيم فيها بمفرده، وحاول الاعتداء عليه جنسيًا، لكنه وجد مقاومة من الطفل الذي حاول الاستغاثة بالجيران، فأسرع المتهم إلى ضرب رأسه في الحائط، وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، ثم تخلص من الجثة بإلقاءها في القمامة، هربًا من المسئولية القانونية والجنائية.

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