تصدع عقار بسبب التنقيب عن الآثار في الدقهلية

تحفظ أمن الدقهلية على مواطن ينقب عن الآثار داخل منزل بقرية "نوسا الغيط" بدائرة مركز أجا، ما نتج عنه أضرارًا مادية في العقار المجاور وبالمعاينة تبين حدوث شروخ وتصدعات.

تلقي اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، اليوم، من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغًا من أهالي قرية "نوسا الغيط" يفيد بقيام جاره بالتنقيب عن الآثار، وحفر حفرة عميقة مما تسبب في أضرار بمنزله.

انتقل ضباط المركز إلي مكان البلاغ وبالمعاينة تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة عميقة بها مياه، وأكد شهود العيان أن صاحب المنزل حفر "سرداب" للبحث عن الآثار.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية المعنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط وإيقاف أعمال الحفر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكدت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار ما أثر على العقار المجاور الذي تم وضعه ضمن خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأشارت إلى إيقاف الأعمال في حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور قوات شرطة ومباحث مركز شرطة أجا، وأصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بيانا أكد فيه أنه كلف رحاب المزين رئيس مركز ومدينه أجا بالتنسيق مع مركز شرطة أجا والانتقال على الفور لمعاينة منزل قرية نوسا الغيط واتخاذ اللازم.

وأوضح البيان أنه جري إدراج المنزل المجاور المتأثر بأعمال الحفر في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتشكيل لجنه هندسية لحصر التلفيات و للمعاينة على الطبيعة للمنازل المجاورة وتم إيقاف الأعمال في حينها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة حيال القائمين بارتكاب المخالفة بالتنسيق مع مركز الشرطة.