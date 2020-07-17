كشف ملابسات واقعة تنقيب عن الآثار بقنا ووفاة شخصين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ووجود متوفيان بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أن المنزل المُشار إليه مكون من طابق واحد خالى من السكان ملك (أحد الأشخاص مقيم ببندر قنا) وإتفاق (ثلاثة أشخاص "أحدهما مصاب بإختناق – الآخران "متوفيان") مع مالك المنزل بالحفر والتنقيب عن القطع الأثرية مقابل مبلغ مالى، وأثناء قيامهم بالحفر إنهالت على (المتوفيان) الرمال داخل حفرة بعمق 6 متر تقريباً مما أدى إلى وفاتهما.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنتشال جثامين المتوفيين.

وبسؤال المصاب أيد ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك المنزل المشار إليه.