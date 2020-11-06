مستشار عمالي: إلغاء نظام الكفيل بالسعودية سيشمل القطاع الخاص فقط

قال احمد رجائي، المستشار العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، إن أبرز الفوائد التي ستعود على العمالة المصرية جراء إلغاء نظام الكفيل هي حرية التنقل بين العامل في القطاع الخاص، والأعمال المختلفة بمجرد إخطار المنصة التي ستنشأها المملكة للعمالة هناك، موضحا أن القرار سيشمل القطاع الخاص فقط، ولن يشمل العاملين في المنازل أو المؤسسات الحكومية، حيث ستتيح المنصة للعامل تسجيل موعد سفره لمصر حتى يتثني له تقديم التأشيرة للخروج والعودة مرة أخرى للمملكة.

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن المملكة العربية السعودية زفت للعمالة المصرية العاملة هناك بشرى لاقت ترحيباً كبيرا بين كافة العاملين بالقطاع الخاص على الأراضي السعودية، والتي تم فيها إنهاء نظام الكفيل بشكل نهائي وهو الأمر الذي استمر قرابة الـ71 عاما.

وأكد أن المشكلة التي عاني منها بعض المصريين هناك وهي عدم موافقة الكفيل على المصري بالخروج بشكل نهائي من المملكة حال كان العامل مصري، ويقوم بتجديد العقد معه رغما عنه قد انتهت عبر تلك المنصة، مشيرا إلى أن المنصة أتاحت للعاملين إمكانية الإخطار الإلكتروني حيث يقدموا على الحصول على تأشيرة للخروج من المملكة وهي التي تقوم بإخطار صاحب العمل بعدم رغبة الشخص في العمل مرة أخرى هناك.