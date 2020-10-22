آخر مستجدات حريق تنومة في المملكة العربية السعودية

تابعت غرفة العمليات المشتركة بإمارة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني، التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

في حين نشرت إمارة منطقة عسير على حسابها الرسمي في "تويتر"، مَعلومات عن متابعة غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير، والحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي ‎النماص وتنومة، والتعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق ‎تنومة، ومنع مرور الشاحنات في الوقت الراهن.

كما أن غرفة العمليات المشتركة عملت على إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة ‎تنومة وبمشاركة محافظة ‎النماص معا، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة، وتتابع إخماد الحريق بتواجد الفرق الاحتياطية لطوارئ شركة الكهرباء، وفرق الدعم من شركات الاتصالات القادمة من أبها، لدعم الموقف حال الاحتياج، كما تم إعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق، بعد التأكد من سلامتها.

وأوضحت الإمارة أن القيادة الميدانية لإدارة الحريق قدرت مساحة حريق تنومة بـ 1000 في 500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية، وبلغت نسبة إخماد ‎الحريق من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، آخر المستجدات حول الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، وقال النقيب السيد في مداخلة لقناة "الإخبارية"، إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية من قِبل فرق الدفاع المدني، وهناك أكثر من جهات تشارك في إخماد الحريق من بينها فرق تطوعية.

وأضاف أن الإشارات الأولية تظهر عدم وجود إصابات في الحـادث، كما لم تصل النيران للمناطق المأهولة بالسكان، مبيناً أنه تم وضع فرق قرب المواقع السكنية تحسباً لوصول النيران إليها.