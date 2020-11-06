بالفيديو.. سيارة مجهولة تدهس سيدتين بالغردقة وتفر هاربة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بأن سيارة مجهولة دهست سيدتين أثناء عبورهما شارع الحجاز بالغردقة، وفرت هاربة، فيما تم نقل إحداهما إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث بالغردقة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

كان تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تدهس سيدة أثناء عبورها شارع الحجاز بالغردقة برفقتها سيدة أخرى، وفرت هاربة.

على الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابة وتدعى "جملات مملوك شحاته"، 51 عاما، إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تصب السيدة الأخرى، وتم عمل محضر بالواقعة.

وأكد مصدر طبي أن السيدة أصيبت بكسر في الجمجمة واشتباه في الارتجاج بالمخ، وتم حجزها بالعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف مباحث مرور البحر الأحمر جهودها بالتنسيق مع ضباط مباحث الغردقة لسرعة القبض على مالك السيارة الهاربة والتي ظهرت في مقطع الفيديو أنها بيضاء اللون وكانت متجهة بسرعة جنونية في شارع الحجاز في طريقها إلى جنوب مدينة الغردقة.

جدير بالذكر أن صحة البحر الأحمر، رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تزامنا مع سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية وطرق البحر الأحمر، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بالتأكد من مصادر المياه، والصرف، والكهرباء، والمصادر البديلة، والمولدات الكهربائية وتوافر الوقود الكافي، والتأكد من توافر الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لللتنكات، ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، وتم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والكوارث علي مدار الساعة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مديري الإدارات الفنية.