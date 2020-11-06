عاجل..ترامب يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إلقائه كلمة مرتقبة بعد قليل، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وخسرت حملة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغان، اللتين يحتدم فيهما التنافس مع منافسه جو بايدن، بينما تعهدت حملة ترامب برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي دعوى جورجيا، قالت حملة ترامب إن 53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد.

وفي ميشيغان، سعت الحملة إلى منع إحصاء الأصوات والسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين أمس الخميس.

وقال القاضي جيمس باس، قاضي المحكمة العليا في جورجيا، إنه "لايوجد دليل على بطلان بطاقات الاقتراع المعنية".

وفي قضية ميشيغان، قالت القاضية سينثيا ستيفنز "لا أرى أي أساس للتوصل إلى احتمال كبير للنجاح من حيث الأسس الموضوعية".

وزعم حلفاء ترامب أنه كانت هناك مخالفات في التصويت في مقاطعة كلارك المكتظة بالسكان في نيفادا، والتي تشمل لاس فيغاس.

ولم ترد متحدثة باسم حملة ترامب على طلبات للتعليق على حكمي ميشيغان وجورجيا.

وما زال إحصاء الأصوات مستمرا في الولايات الثلاث، من بين عدد قليل من الولايات التي يمكن أن تحسم الرئاسة.