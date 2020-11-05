عاجل.. حملة ترامب تناقش إمكانية ترشحه في 2024

بدأت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحديث عن احتمالية خسارته لانتخابات 2020، ومناقشة إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".

يقف المرشح الديمقراطي جو بايدن، على بعد خطوات قليلة من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالحه، بعد حصوله على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، حيث يتبقى له 6 أصوات فقط على الـ270 التي تضمن له الفوز في الانتخابات، وتعتبر ولاية نيفادا التي تمتلك 7 من أصوات المجمع، هي البوابة أمام بايدن للعبور إلى البيت الأبيض.

وفي الوقت ذاته، تعتبر نيفادا هي الفرصة الأخيرة أمام الرئيس المنتهية ولايته ترامب، في تغيير ميل كفة الانتخابات لصالحه في الوقت الأخير، حيث لم يحصل سوى على 214 من أصوات المجمع الانتخابي، ومع حساب أصوات الولايات التي يتقدم فيها التصويت لصالحه منها بنسلفانيا بـ20، جورجيا بـ16، وكارولاينا الشمالية 15 صوتا، بالإضافة إلى 3 أصوات في آلاسكا، والتي يقدر مجموعها بـ54 صوتا، وهى ليست كافية للحصول على الـ270 صوتا، مما يجعله في حاجة إلى أصوات نيفادا الـ7.

"أوقفوا التزوير".. أكد ترامب وجود تزوير في الانتخابات الأمريكية بشكل مباشر في تغريدة على موقع "تويتر"، والتي حجبها الموقع لاحقا، ويخوض الرئيس المنتهية ولايته حربا شرسة، وذلك بعد تقدم منافسه الديمقراطي بشكل كبير أمامه في عدد من الولايات التي أظهرت المؤشرات الأولية تقدمه بها، منها ولاية نيفادا التي اتهمت حملة ترامب مسئولي الانتخابات في الولاية باحتساب أصوات الأموات، وطالبت بوقف عد الأصوات، وعدم احتساب المخالفة منها.

وخسرت حملة ترامب اليوم، دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجان، وذلك بعد تقدم بايدن بها، حيث أعلنت الولاية في نتائج أولية عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60% مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87% بعد فرز 99% من الأصوات.