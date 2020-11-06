عماد الدين حسين: علينا أن نتهيأ لقبول بايدن رئيسًا.. ما لم تحدث معجزة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، أن العالم يجب أن يتهيأ لقبول جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، "مالم تحدث معجزة".

وقال "حسين" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ترامب منذ الأمس بدأ يتحدث بطريقة دفاعية، ويحذر من سرقة الأصوات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أي رئيس أمريكي سيفوز، سيعاني نظرًا لأن نصف المجتمع الأمريكي لا يعترف به، لافتًا أن ترامب والديموقراطيين عمقوا الخلاف بينهم وأن من سيدخل البيت الأبيض سيعاني بسبب ذلك.

وأشار أن استطلاعات الرأي أخفقت مرة أخرى في هذه الدورة، مشيرًا أن النتيجة التي حصل عليها ترامب تؤكد أنه استطاع ترميم صورته بشكل كبير جدا.

ولفت "حسين"، إلى أن 70% من اليهود الأمريكان صوتوا لبايدن، وأن ترامب فعل ما لم يفعله أحد لليهود والإسرائيليين ولم يصوتوا له، محذرًا من خطورة الانقسام الذي حدث في المجتمع الأمريكي.

وأكد أننا لن ننتخب الرئيس الأمريكي ولكن علينا أن نتعامل مع من سينتخبه الشعب الأمريكي، لافتًا أن منصب الرئيس الأمريكي ترشح له 1260 شخصا ووصل للمرحلة الأخيرة 16 شخصا.

وكشف "حسين"، أن "ترامب" غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بسبب عدم دعوته لليهود الأمريكان بدعمه، وكان قد سأله عمن سيدعمه ورد عليه نتنياهو، برد دبلوماسي، ولم يصرح له عمن سيدعمه للفوز بالرئاسة الأمريكية.