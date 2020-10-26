عماد الدين حسين: انتخابات مجلس النواب مليئة بالمفاجآت

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه استشعر في نتائج فرز التصويت بالجولة الأولى من مجلس النواب، التي أقيمت على مدار اليومين السابقين، وجود مفاجآت بسبب إعلان بعض وسائل الإعلام عن نتائج لم تثبت دقتها فيما بعد.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc": "التوقع والتقدير الإعلامي كان مسيطرًا بعيدًا عن الواقع، والواقع يقول إن النتيجة جاءت معاكسة إلى حد كبير جدًا ما كان متصورًا، وهذا شئ يشبه مع الفارق جدًا ما حدث في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية منذ 4 أعوام، عندما كانت كل التوقعات تتحدث عن فوز هيلاري كلينتون، لكن ترامب هو من فاز في النهاية".

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق،، أن الإعلام يجب أن يستفيد من هذا الأمر في المستقبل، وهو عدم الاعتماد على الأحكام الجاهزة أو المنمطة أو التوقعات التي تشيعها بعض الدوائر الإعلامية: "ما تكرر في دائرة الجيزة والعجوزة تكرر في مناطق أخرى، وهناك عدد كبير متميز من المرشحين، إذ أن الانتخابات لا تخضع للمنافسة بين مرشحين اثنين فقط".

وأشاد "حسين"، بالشباب المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشاركين في الانتخابات البرلمانية بنظامي القوائم والفردي: "المفاجآت كانت كثيرة، وربما يكون 25% تمكنوا حسم المقاعد من الجولة الأولى، وهناك سيدات أعتقد أنهن حسمن فوزهن من الجولة الأولى، وهو ما يثبت أن السيدات أصبحن أكثر تمرسًا في العمل السياسي والانتخابي"