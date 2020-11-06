الشرطة البريطانية: القبض على 104 مشاركين في مسيرة ضد الإغلاق

ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على 104 مشارك، بمسيرة ضد الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا في لندن بسبب خرق القيود.

وتجمع مئات الأشخاص أمس الخميس في وسط لندن، للتعبير عن احتجاجهم على القيود الأكثر صرامة التي دخلت حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقالت الشرطة في بيان لها، إن غالبية الاعتقالات كانت لخرق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا: "الضباط الذين يحرسون المظاهرات في وسط لندن يوم الخميس 5 نوفمبر قاموا حتى الآن باعتقال 104 أشخاص".

وخرجت المظاهرات رغم القيود الوطنية الجديدة التي تم إدخالها للحد من انتشار فيروس كورونا، وبمجرد أن بدأت الحشود في التجمع، اتخذ الضباط إجراءات فورية لتوجيه الناس للعودة إلى ديارهم، وتم القبض على الأشخاص الذين لم يمتثلوا لتوجيهات الضباط.

وأكدت المملكة المتحدة إصابة أكثر من 1.12 مليون شخص بفيروس كورونا حتى الآن، مع أكثر من 48 ألف حالة وفاة.