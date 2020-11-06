أسعار العملات اليوم الجمعة 6-11-2020.. دولار ويورو وريال سعودي

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر، في عدد من البنوك المختلفة حكومية أو خاصة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.