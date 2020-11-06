سعر اليورو اليوم الجمعة 6-11-2020.. أقل شراء في المصرف المتحد

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر، في عدد من البنوك المختلفة حكومية أو خاصة، مثل بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي، وجاءت الأسعارعلى النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجّل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.