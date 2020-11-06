بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب

تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل غدا السبت؛ إذ تُجرى في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

كيف تعرف لجنتك الانتخابية المقررة للناخب لإدلاء صوته؟

يمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناته، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

ثم يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إدخال الرقم القومي العديد من البيانات وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.

للدخول ومعرفة البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن الضغط هـنـــــا، واتبع الخطوات.

القاهرة تستعد للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

واستكملت محافظة القاهرة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجرائها السبت والأحد المقبلين، لاستقبال 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة، بها 1431 لجنة فرعية، داخل 630 مركزا انتخابيا؛ إذ جهزت وأعدت المقار الانتخابية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هناك التزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشددا على توفير وسائل الراحة للمواطنين، في أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المحافظ، إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والغرف التابعة في جميع الإدارات والجهات التابعة والخاصة بمتابعة العملية الانتخابية، بدءا من أمس الخميس.

ودعا "عبدالعال" المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري باختيار من يناسبهم، باعتبار أنها واجب وطني على الجميع، حتى يكتمل العُرس الانتخابي.