ترامب: أريد أن أحمي نزاهة الانتخابات ولو حسبنا الأصوات القانونية سأفوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يحمي نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، مضيفًا: "إذا حسبنا الأصوات القانونية فسأفوز بسهولة".

وقال "ترامب"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعليق على الانتخابات الرئاسية: "إذا حسبتم الأصوات غير القانونية ستجدون أنهم يسرقون الانتخابات منا"، مضيفًا: "نحن أقوياء مع الأصوات القانونية".

وأشار "ترامب"، أن هناك ولايات حاسمة مثل فلوريدا وأوهايوا، والعديد من الولايات التي فاز بها بشكل سريع، وأن الانتخابات الآن توجه بالشركات الكبرى وبوسائل إعلام زائفة، مشددًا على أن وسائل الاستطلاع بينت أنها سخيفة ومخطئة، وأنه لم يحدث أي مد أزرق أو موجة زرقاء كما كانوا يتكهنون "بالعكس الذي حدث هو موجة حمراء وبطبيعة الحال وسائل الإعلام أقرت بهذه الموجة الحمراء وهم مصدومون ومندهشون ونحن حافظنا على مجلس الشيوخ بالرغم من المقعدين الذين فاز بهما الديموقراطيون، وهناك ولايات فيها تنافس كبير وأبلينا فيها بلاء حسنا جدا في مجلس الشيوخ وسيكون هناك مقاعد أخرى سنحوزها".

وتابع: "هم رصدوا الكثير من الأموال مئات الملايين من الدولارات ضدنا من أجل أن يفوزوا بولايات ولم يفوزوا بها وكذالك هم تلقوا الأموال من المتبرعين الكبار من وول ستريت ونحن نجمع تبرعاتنا من المواطنين العاديين".

واستطرد: "أود أن أقول أني تحدثت مع جيم كارتي وأن هذا الذي حققناه مذهل وأعتقد أن ما حققناه بالنظر للأموال التي صرفناها أمر مدهش".

وتحدث "ترامب" عن مقاعد مجلس الشيوخ التي أضافوها للحزب الجمهوري: "وكذلك هناك نساء جمهوريات أضفناهم لمجلس الشيوخ ومجلس النواب وأن هناك مشاركة غير مسبوقة للأمريكان السود والأمريكان من أصول أسيوية". مؤكدًا أنها مشاركة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، مشددًا على أن المصوتين له زادوا عن 4 ملايين شخص.