سفير مصر في كندا يلتقي وزير خارجية حكومة الظل

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، أمس، مع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي ووزير خارجية حكومة الظل "مايكل شونج"، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الكندية وسبل تعزيزها، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب اللقاء، أشار إلى أنه حرص في البداية على تهنئة النائب "شونج" على توليه منصب وزير خارجية حكومة الظل، معربا عن تطلعه للعمل معه من أجل دفع العلاقات المصرية الكندية لأفاق أرحب، مستعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين منذ عام 1954، ودور كندا في إنشاء أول عملية أممية لحفظ السلام في سيناء عقب أزمة السويس والعدوان الثلاثى عام 1956.

وأوضح أبو زيد أن اللقاء تناول سبل تنشيط العلاقات الثنائية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تولد خلال الأعوام الأخيرة، والذي تجلى مؤخرا في تحول لمصر لتصبح الشريك التجاري الأول لكندا إفريقيا والثاني عربيا، وانعقاد جولة المشاورات السياسية العاشرة على مستوى وزارتي الخارجية في شهر أكتوبر المنصرم، وتشكيل لجنة الصداقة الكندية / المصرية بالبرلمان الكندي، بالإضافة إلى ما شهده العام الماضي من لقاءات ثنائية هامة على مستوى قيادتي البلدين ووزراء الخارجية والبترول والتجارة والتخطيط.

وأضاف السفير المصري أن اللقاء شهد نقاشا مطولاً حول التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والمواقف الكندية تجاهها، حيث حرص السفير أبو زيد على الإجابة عن استفسارات النائب الكندي بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة، والوضع في ليبيا، والقضية الفلسطينية، والعلاقات المصرية الإفريقية، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

هذا، وقد أعرب النائب "شونج" في نهاية اللقاء عن خالص تمنياته للحكومة المصرية بالنجاح في جهود وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير.