الأمم المتحدة وكندا توقعان اتفاقية لدعم مصر في مواجهة كورونا

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة كندا اتفاقا قيمته 500 ألف دولار كندي، أي نحو 360 ألف دولار أمريكي، لدعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما فيما يتعلق بقدرات الفحص والاختبار بمصر، وفق بيان لمكتب الأمم المتحدة.

وسيتم من خلال الاتفاقية توفير معدات التشخيص والاختبار التي تلبي احتياجات مصر التي بادرت بطلبها وزارة التعاون الدولي خلال رسالتها للمجتمع الدولي في وقت سابق من هذا العام، وذلك بناء على ما حددته وزارة الصحة والسكان.

وأعلن المشروع خلال اجتماع افتراضي حضره، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيس دوتون، سفير كندا لدى مصر، والسفيرة لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والدكتور حمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، ورندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور عمر عبدالعزيز أبو العطا مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية في مصر، وممثلون عن جميع الشركاء.

وصرحت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، قائلة: "تسرنا المشاركة مع حكومة كندا، وستسهم المنحة السخية التي تقدمها حكومة كندا إلى مصر في دعم المنظومة الصحية خلال لحظة حرجة".

وأضافت: "وستدعم التعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مختلف الأصعدة. إن هذا لهو أنسب وقت لاستثمار وتعزيز الأنظمة الصحية بهدف خدمة شعب مصر. وسنستمر في دعم البلاد في التأهب لفيروس كورونا والتصدي له والتعافي منه".

وأعرب السفير جيس دوتون، سفير كندا لدى مصر عن سعادته لإبرام الاتفاق قائلا: "يسر حكومة كندا إبرامها اتفاق بشأن المساهمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير 500 ألف دولارا كنديا لشراء مسحات ومعدات تشخيصية".

وأضاف: "ومن المتوقع أن يزيد هذا المشروع من قدرة وزارة الصحة والسكان على إجراء الفحص والاختبار المتقدم لفيروس كورونا (كوفيد-19)"، مؤكدا أنّ حكومة كندا تفخر بدعم استجابة مصر لمكافحة هذا الفيروس، وكل مشاريعنا حاليا تدعم إما الاستجابة في المجالات الصحية أو الاجتماعية والاقتصادية لمكافحة وباء فيروس كورونا.