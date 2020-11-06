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محمود مسلم

أرجو تسديد مديونية قرض حتى لا أتعرض للسجن

كتب:

نبض الشارع
12:01 م | الجمعة 06 نوفمبر 2020
مشكلة القروض

مشكلة القروض

أعمل في تجارة الفاكهة، أبيع وأشتري على عربة صغيرة، ومنذ بدأت أزمة فيروس كورونا وأنا لا أجد قوت يومي، ما اضطرني إلى أن ألجأ للحصول على قرض من إحدى الجهات بلغت قيمته 10 آلاف جنيه، قمت بسداد نصف القرض على ستة أشهر، وللظروف التي تمر بها البلد عجزت عن سداد النصف الآخر في المدة المحددة، وفوجئت بالجهة التي حصلت منها على القرض تبلغني أنها أرسلت إيصالات الأمانة للمحكمة، وبهذا تورطت أنا والضامن.

أناشد أي جهة تستطيع مساعدتي في تسديد باقي مبلغ القرض، حتى لا ينتهي بي المطاف مسجونًا أنا والضامن.

صبري زاخر إبراهيم

كوم اشقاو – سوهاج

01112107710

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