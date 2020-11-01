خبير: مصر حققت نجاحا اقتصاديا رغم أزمة كورونا

قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت تحقيق نجاح اقتصادي مهم في ظل مواجهة أزمة كورونا، وهذا بشهادة صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير منذ أسبوعين على مدى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات كورونا السلبية، ويعود ذلك لقرارات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016، حيث كان لها تأثيرا كبيرا وإيجابيا أن يكون الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية، خاصة إن كانت تلك الصدمات طارئة مثل جائحة كورونا.

وأضاف "أبو علي" في لقاء خاص مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تين"، أن تحدي كورونا يمثل التحدي الأكبر على كل دول العالم في الشق الاقتصادي في الوقت الحالي، خصوصا أنه غير معلوم متى تنتهي تلك الجائحة، لافتًا إلى أن مصر كانت مستمرة في عمليات التنمية الاقتصادية أثناء فترة الغلق في مصر وهذا يُحسب لمصر على الصعيد الاقتصادي.

وتابع أن الحياة الاقتصادية بطبيعتها المتغيرة تجعل الخبراء غير قادرين على تحديد تشريعات اقتصادية معينة، خصوصا في ظل التغير الذي يحدث على مستوى العالم في بيئة الأعمال الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل طوال الوقت على جذب المستثمرين وإصدار تشريعات تسهل الأمر على المستثمرين قدر المستطاع.

وأردف أن مصر أثبتت أنها دولة قادرة على إدارة الأزمات الاقتصادية، وظهر ذلك بشكل واضح خلال جائحة كورونا، حيث نجحت مصر من خلال توفير السلع والخدمات أن تجعل المواطنين لا يشعرون بأن هناك أزمة أو مشكلة في السلع والخدمات، وذلك يعود على المخزون الإستراتيجي القوي للدولة المصرية في العديد من السلع والخدمات المختلفة.