الأوقاف تنتهي من تحديث هيكلها الإداري وتتجه نحو عالم الرقمنة

قال دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة انتهت من تحديث هيكلها الإداري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وبحسب بيان للوزارة، فمن أهم ملامح تحديث هذا الهيكل استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتضم ثلاث إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، كذلك استخدام مهارات التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت منذ نحو عامين مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، وحصل أكثر من 283 إماما وإداريا وواعظة على رخصة الحاسب الآلي الدولية من المركز.

كما جرى اعتماد المركز كأحد الجهات المانحة للرخصة الدولية، المعتمدة في الحاسب الآلي icdl .

وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات، وأخرى للتطوير المؤسسي، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب، وقد تم إدراج شئون الواعظات في الهيكل الجديد لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوي بالوزارة كمًا وكيفًا.

واستقبل وزير الأوقاف، منذ أيام قليلة دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة تحديث الهيكل الإداري للوزارة وميكنة نظم الامتحانات بها، بما يسهم في تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادي والإداري والفني بدقة وكفاءة عالية.

وأصدر وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا بتكليف كل من الشيخ رمضان عفيفي عفيفي بحيري، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف.

كذلك تكليف الدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور خالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور محمود خليل سيد خليل بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القاهرة.