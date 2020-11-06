"الإرهاب الإسلامي" مصطلح يشعل نيران الفتنة.. وخبراء: الربط لا يليق

شهد الساحة الدولية خلال الفترة الماضية استخدام عدد من الشخصيات الدولية مصطلح "الإرهاب الإسلامي" ومنهم الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي رفضته المؤسسات الدينية وعلى رأسها الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رافضين إلصاق الإرهاب بالإسلام.

بدوره قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هناك موجة شديدة الخطورة من التحيز والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، نابعة من محاولات البعض إطلاق مصطلحات وسياسات متحيزة تربط بين الإرهاب والإسلام، مما يؤثر على الأمن والسلامة العامة للمجتمعات، ويعرضها لسلسلة متلاحقة من الأحداث الإرهابية في مسعى خبيث لخلق صراع بين أتباع الأديان وتبني أيديولوجيات إرهابية دفاعية كالمظلومية في الدفاع عن المستضعفين.

وأوضح المرصد، في تقرير له، أن تلك المصطلحات الشعواء سمحت للمتطرفين باستغلال الأزمات لتحقيق أجنداتها وأهدافها الخاصة، وتوظيفها من أجل استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، حيث إنها وجدت في تلك الأحداث فرصة سانحة من أجل تحريض الذئاب المنفردة والخلايا النائمة لدفعها للدفاع عن الدين والفئات المستضعفة تحت شعار الدفاع عن الإسلام، والإسلام براء منهم.

وأكد أن الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية، فلا يمكن إنكار نصيب المسلمين من آثار الأعمال الإرهابية الأكثر تدميرًا التي يرتكبها مجرمون باسم الإسلام على المسلمين أنفسهم، والتي ينظر إليها على أنها تحريف لدين محب للسلام والتسامح، كما أن تلك الثقافات العنيفة والمتطرفة تتعارض مع مبادئه السمحة.

وأضاف المرصد أن الإصرار على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" في الخطابات والمناقشات العامة وعقب أي حادث، ترتب عليه إشعال النقاشات والآراء عن الحضور الإسلامي في الغرب، ووضع المسلمين الأوروبيين في خانة الاتهام لمجرد كونهم مسلمين.

الربط بين الإرهاب والإسلام يشعل نيران الفتنة

وأشار المرصد إلى العديد من التقارير واستطلاعات الرأي التي نشرت عن مركز بيو للأبحاث في السنوات السابقة، والتي تشير إلى وجود اتجاه متزايد من التحيز والتمييز ضد المسلمين، ينبثق من سياسات خفية وغير مباشرة من الكراهية، حيث عبر الأفراد عن قلقهم الشديد حيال عدم التوافق الملحوظ بين القيم الإسلامية والقيم الغربية، بالإضافة إلى ظهور اتجاهات لاستطلاعات رأي تشير إلى زيادة واضحة في التصريحات المتعلقة بطبيعة العنف "المتجذر في الإسلام"، موضحًا أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بأن العرب الأمريكيين متعاطفون مع الإرهابيين.

كما لفت المرصد إلى بعض السياسات التمييزية تجاه المهاجرين والمسلمين، حيث أصبحت السياسات المطبقة أكثر صرامة وشدة خاصة مع المهاجرين من الدول الإسلامية، إذ يتم التعامل معهم في الغالب في إطار سياسات مكافحة الإرهاب كإرهابيين محتملين.

تداول مصطلح "الإرهاب الإسلامي" يفتح الباب أمام التنظيمات المتطرفة

شدد مرصد الإسلاموفوبيا على رفضه المطلق لاستخدام المصطلحات التي تمس المسلمين وعقائدهم وتعرضهم للتمييز والإقصاء وتؤجج شعور الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الفصل بين المسلمين والجماعات الإرهابية المستترة تحت الشعارات الدينية، والتعامل بشدة وحزم مع كل مفهوم أو خطاب أو وسيلة تتسبب في زيادة معدلات الإرهاب والتطرف في المجتمعات، وغلق أي ثغرة على تلك الجماعات المتطرفة سواء إرهابية أو يمينية تتسبب في نشر العنف والإرهاب.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المواجهة الحاسمة مع الإرهابيين وليس "الإرهاب الإسلامي"، حتى لا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام من جهة، ولتشمل المواجهة تيارات اليمين الأوروبي وإرهابها المتصاعد خلال السنوات الماضية.

نصير: لا يليق أن نلصق الإرهاب بالإسلام

من جانبها قالت دكتورة آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: منذ أن ظهر مصطلح "الإرهاب الإسلامي" وانا أرفضه بشدة، لأنه لا يليق أن نلصق الإرهاب بالإسلام ونرددها كانه أمر منتهي.

وأضافت لـ"الوطن": الإسلام دين الانسانية ودين السلام ودين البشرية، فالإسلام خاطب البشرية جمعاء وليس المسلمين فقط ، فالقرآن الكريم نص بقوله "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" لم يقل "يا أيها المسلمون"، هذا هو الإسلام.

وتابعت: "لا أدري لماذا هذا المصلح ظهر في غفلة من المسلمين والمسلمون يرددونه كما أنه أصبح مصطلحا متفقا عليه، فيجب أن يتوقف كل من يردد هذا المصطلح وألا يقترن بالمسلمين والإسلام، ففي كل العقائد هناك أناس يشذون عن مبادئ العقيدة التي ينتمون إليها بما فيها المسيحية واليهودية".

واختتمت نصير أن الجماعات التي تقوم بالإرهاب هي التي أرادت أن تبقى مقترنة بالاسلام، وهذا نوع من التزييف والتزوير والاندراج تحت مظلة الدين واسمه.