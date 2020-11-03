راديو فرنسا الدولي: أحد منفذي هجمات فيينا من مقدونيا الشمالية

أفاد راديو فرنسا الدولي، اليوم الثلاثاء، أن أحد منفذي هجمات فيينا من مقدونيا الشمالية، ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت ضحية أخرى من ضحايا الهجوم الذي وقع في فيينا أمس الاثنين قد توفت، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى أربعة مدنيين وأحد المهاجمين.

يذكر أن مسلحين هاجموا أمس الاثنين 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصا على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين، ولا يزال مهاجما واحدا على الأقل طليقا بعد الهجوم.