صورة.. عمرو سلامة عن "ما وراء الطبيعة": شكرا للظروف والقدر والحظ

علق المخرج عمرو سلامة على النجاح الذي يحققه مسلسل "ماوراء الطبيعة"، الذي يتم عرضه حاليا ويشغل بال متابعيه ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "من حوالي خمسة وعشرين سنة كنت طفل نايم تحت البطانية بقرا كتاب وخايف أشيل البطانية ألاقي شيراز في وشي، بعد خمسة وعشرين سنة بعيد صنع خيالي للشاشة، شكرا للظروف والقدر والحظ ولكل من آمن ودعم هذا المشروع وشكرا لهذه المهنة الساحرة".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض على منصة "نتفليكس"، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وكان المخرج عمرو سلامة كشف في وقت سابق عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث كتب عمرو سلامة على حسابه على فيس بوك، "عشر أيام والمسلسل سيكون متاح على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. وقولت أغششكم أسامي الحلقات"، وجاءت الأسماء هي، أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت".