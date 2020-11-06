التنمية المحلية تستضيف وفد "الهابيتات" لزيارة منظمة المدن الإفريقية

استضافت وزارة التنمية المحلية 3 وفود من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية "الهابيتات"، ووفدًا يضم ممثلا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، للقيام بزيارة تفقدية لمقر إقليم منطقة شمال إفريقيا بمحافظة القاهرة والتابع لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذى تستضيفه مصر حاليًا.

وعقد عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة اجتماعًا مع وفد البرنامج الأممي، والذين أعربوا عن تطلعهم للمزيد من العلاقات والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن الآلية الجديدة التى سعت الوزارة ومحافظة القاهرة لتكون منارة لتنمية أنشطة منظمة المدن الأفريقية والعالمية.

وأبدى الوفد الأممي تقديره للمكانة التي باتت تحتلها الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقارة الإفريقية، حيث تحظى وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بمكانة كبيرة على صعيد تلك المنظمة القارية والدولية.

وأشار الوفد الأممي إلى تطلعه لإطلاق تقرير المدن في مواجهة جائحة فيروس كورونا والذي يعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" ويتطلعوا لإطلاقه بحضور وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة من مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقى الحرص الكامل على دعم مقر منظمة المدن والحكومات الإفريقية فرع شمال إفريقيا بالقاهرة، وكذا تعزيز الصلات بين الاتحاد الإفريقي والمنظمة، نظرًا للأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد لتعزيز الترابط والتنمية بين بلدان القارة.

كما أكد "منجستاب هايلي"، حرص البرنامج على التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من المجالات ومن بينها مشروع تنمية القرى المصرية، لتحويلها إلى قرى نموذجية ومتكاملة.

وشدد على حرص البرنامج على ربط نشاط مركزه بمحافظة الأقصر "الجنوب – جنوب" مع مقر إقليم الشمال الأفريقى التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بالقاهرةـ ليصبحان معًا مركزًا للتعاون بين الجانبين، وأداة لتحقيق التعاون بين المدن الإفريقية، في إطار المشروعات التي ينفذها البرنامج حاليًا مع وزارة التنمية المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية، بعدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات ودول القارة.