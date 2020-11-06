مصدر أمني يكشف حقيقة انفجار جسم غريب وإصابة طفلين بالسويس

أعلن مصدر أمني إصابة طفلين إثر انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب، عثرا عليه في منطقة جبلية في السويس، في أثناء استقلالهما عربة "كارو" خاصة بهما، نتيجة عبثهما بالجسم الغريب.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقت بلاغا من مواطنين بإصابة طفلين إثر انفجار جسم غريب، في منطقة جبلية بالقرب من منطقة جنيفة بحي الجناين في السويس، ما تسبب في إصابة طفلين، ونُقلا إلى مستشفى السويس العام.

وانتقل الدكتور أحمد مرعي وكيل وزارة الصحة في المحافظة، إلى مستشفى السويس لمتابعة حالة الطفلين المصابين.

وقالت أسرة المصابين إن الطفلين وجدا جسما غريبا بالقرب من منطقة جبلية في أثناء سيرهما في الشارع، بالقرب من منطقة جبلية بحي الجناين، موضحة أن الجسم الغريب انفجر فيهما أثناء عبثهما به، ما تسبب في إصابتهما بجروح مختلفة في الجسد، ونُقلا إلى المستشفى العام.