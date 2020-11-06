"سامح الضلالي": الشماتة في إصابة الفنانين بكورونا مرعبة

أبدى الفنان محمد عبد العظيم، صاحب شخصية "سامح الضلالي" في مسلسل "بـ100 وش"، استياءه الشديد من شماتة البعض في إصابة الفنانين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، واصفًا إياها بـ"المرعبة".

وكتب "عبد العظيم" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كمية التعليقات اللي فيها شماتة وتمني الموت والجحيم للفنانين اللي أصيبوا بكورونا مرعبة.. وكل من هب ودب داخل يصب حقده وسواد روحه بتعليق مدعم بآية قرآنية مش في موضعها وفي الغالب هو مش فاهم معناها أو عاملها كوبي بوست من اللي قبله".

وتابع: "يا ريت تدعي للناس بالهداية والشفاء يمكن ربنا يغفر لك لحسن نيتك، ويجازيك خير زي ما تمنيته لغيرك".

يذكر أن محمد عبد العظيم حقق نجاحًا كبيرًا في شخصية "عم سامح الضلالي" بمسلسل "بـ100 وش" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وهو بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، ودنيا ماهر ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وكان عدد من ضيوف الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قد أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا، منهم سارة عبد الرحمن، وبسمة، وزينب غريب والاستايلست ريم العدل.

واستنكرت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الاتهامات التي وُجهت لإدارة المهرجان مؤخرًا، بالتسبب في تفشي فيروس كورونا بين الفنانين، لإصرارهم على إقامة الدورة الرابعة وسط تخوّف من انتشار الجائحة.

وأبدت بشرى لـ"الوطن"، رفضها التعليق على تلك الاتهامات، قائلة: "لا تعليق، فيكفيني دفاع النجوم وضيوف المهرجان، عن المهرجان، أبرزهم لقاء الخميسي ومصممة الديكور ريم العدل".

الفنانة لقاء الخميسي، دافعت عن مهرجان الجونة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "علشان بس نبقى واضحين وعلى نور.. مهرجان الجونة كان منظم ومحدد.. حالات الكورونا اللي ظهرت مالهاش دعوة بفعاليات المهرجان ولا الأفلام ولا الندوات ولا ليها علاقة من قريب أو بعيد بالمهرجان.. مَش أي هري وخلاص".

وتابعت: "كل حاجة كانت منظمة والكل بيدخل العروض بكمامة والندوات والفعاليات بالكمامة.. السجادة الحمراء اللي النجوم مشيوا عليها ماكانتش زحمة ولا الناس قريبة من بعض.. حتى العربيات اللي بتحرك الناس كانت دخولها بكمامة".

وأضافت: "كفاية فتي وهري وشتيمة.. المهرجان عمل اللي عليه وزيادة وكان محافظ على القواعد والإجراءات الاحترازية.. وبعد كده التجمعات اللي مالهاش علاقة بفعاليات المهرجان مَش مسؤولية مهرجان الجونة بل هي مسؤولية الأشخاص اللي اختاروا يحضروها مسؤولية ذاتية".

وقالت: "َمش لازم نبقى متخصصين في تشويه أي حاجة حلوة بتتعمل في البلد! ارحمونا واسكتوا شوية وبلاش هري على المهرجانات والفنانين والفن! لقد هرمنا".