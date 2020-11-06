بشرى تجري مسحة كورونا

حرصت الفنانة بشرى، على الاطمئنان على حالتها الصحية، لا سيما بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الفنانين، خلال الأيام الماضية، عقب انتهاء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت تتولى إدارة العمليات.

وقالت بشرى في تصريح لـ"الوطن"، إنها أجرت مسحة كورونا، أمس الخميس، لكن النتيجة النهائية لم تصدر بعد، موضحة أن نتيجة التحاليل الأولية التي أجرتها جاءت سلبية.

وأشارت إلى أنها تخضع للتحاليل وكذلك مسحة كورونا، بشأن الاطمئنان على صحتها، لا سيما في ظل تواجدها داخل بلاتوهات التصوير لوقتٍ طويل، لافتة إلى أنها تواصل تصوير مسلسلها الجديد "وادي الجن" منذ شهرين تقريبًا.

استنكرت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الاتهامات التي وُجهت لإدارة المهرجان مؤخرًا، بالتسبب في تفشي فيروس كورونا بين الفنانين، لإصرارهم على إقامة الدورة الرابعة وسط تخوّف من انتشار الجائحة.

وأبدت بشرى في تصريح سابق لـ"الوطن"، رفضها التعليق على تلك الاتهامات، قائلة: "لا تعليق، فيكفيني دفاع النجوم وضيوف المهرجان عن المهرجان، أبرزهم لقاء الخميسي ومصممة الديكور ريم العدل".

الفنانة لقاء الخميسي، دافعت عن مهرجان الجونة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "علشان بس نبقى واضحين وعلى نور.. مهرجان الجونة كان منظم ومحدد.. حالات الكورونا اللي ظهرت مالهاش دعوة بفعاليات المهرجان ولا الأفلام ولا الندوات ولا ليها علاقة من قريب أو بعيد بالمهرجان.. مَش أي هري وخلاص".

وتابعت: "كل حاجة كانت منظمة والكل بيدخل العروض بكمامة والندوات والفعاليات بالكمامة.. السجادة الحمراء اللي النجوم مشيوا عليها ماكانتش زحمة ولا الناس قريبة من بعض.. حتى العربيات اللي بتحرك الناس كانت دخولها بكمامة".

وأضافت: "كفاية فتي وهري وشتيمة.. المهرجان عمل اللي عليه وزيادة وكان محافظ على القواعد والإجراءات الاحترازية.. وبعد كده التجمعات اللي مالهاش علاقة بفعاليات المهرجان مَش مسؤولية مهرجان الجونة بل هي مسؤولية الأشخاص اللي اختاروا يحضروها مسؤولية ذاتية".

وقالت: "َمش لازم نبقى متخصصين في تشويه أي حاجة حلوة بتتعمل في البلد! ارحمونا واسكتوا شوية وبلاش هري على المهرجانات والفنانين والفن! لقد هرمنا".