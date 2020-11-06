بشرى ترفض اتهام مهرجان الجونة بالتسبب في تفشي كورونا

استنكرت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الاتهامات التي وُجهت لإدارة المهرجان مؤخرًا، بالتسبب في تفشي فيروس كورونا بين الفنانين، لإصرارهم على إقامة الدورة الرابعة وسط تخوّف من انتشار الجائحة.

وأبدت بشرى خلال حديثها لـ"الوطن"، رفضها التعليق على تلك الاتهامات، قائلة: "لا تعليق، فيكفيني دفاع النجوم وضيوف المهرجان، عن المهرجان، أبرزهم لقاء الخميسي ومصممة الديكور ريم العدل".

وكانت الاستايسلت ريم العدل أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وأضافت، "المهم من أول ما كتبت الپوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".

وتابعت: "مش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسؤوليته وإنما هي تحت مسؤولية منظميها".

واستطردت: "زائد إن كلنا أفراد راشدين مسؤولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدأ شوية يا جماعة".

فيما كتبت الفنانة لقاء الخميسي: "علشان بس نبقى واضحين وعلى نور.. مهرجان الجونة كان منظم ومحدد.. حالات الكورونا اللي ظهرت مالهاش دعوة بفعاليات المهرجان ولا الأفلام ولا الندوات ولا ليها علاقة من قريب أو بعيد بالمهرجان.. مَش أي هري وخلاص".

وتابعت: "كل حاجة كانت منظمة والكل بيدخل العروض بكمامة والندوات والفعاليات بالكمامة.. السجادة الحمراء اللي النجوم مشيوا عليها ماكانتش زحمة ولا الناس قريبة من بعض.. حتى العربيات اللي بتحرك الناس كانت دخولها بكمامة".

وأضافت: "كفاية فتي وهري وشتيمة.. المهرجان عمل اللي عليه وزيادة وكان محافظ على القواعد والإجراءات الاحترازية.. وبعد كده التجمعات اللي مالهاش علاقة بفعاليات المهرجان مَش مسؤولية مهرجان الجونة بل هي مسؤولية الأشخاص اللي اختاروا يحضروها مسؤولية ذاتية".

وقالت: "َمش لازم نبقى متخصصين في تشويه أي حاجة حلوة بتتعمل في البلد! ارحمونا واسكتوا شوية وبلاش هري على المهرجانات والفنانين والفن! لقد هرمنا".

وكان عدد من ضيوف الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قد أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا، منهم سارة عبد الرحمن، وبسمة، وزينب غريب والاستايلست ريم العدل.