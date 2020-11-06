مرتزقة تركيا يتساقطون في "كاراباخ".. وفرنسا تحاصرها بحرا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره "لندن"، مساء أمس، أن دفعة أخرى تتكون من 12 جثة لمرتزقة تابعين لتركيا قتلوا في معارك ناجورنو كاراباخ، وصلت إلى مناطق نفوذ الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لـ"أنقرة".

ووثق المرصد مقتل ما لا يقل عن 10 موالين لتركيا مرتزقة في المعارك، إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية ضمن الإقليم المتنازع عليه.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الفصائل، الذين تم الزج بهم في الصفوف الأولى للمعارك نهاية سبتمبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 250، وتم جلب جثث 195 قتيلا منهم إلى سوريا، ولا تزال الجثث الباقية في أذربيجان، وأسرت القوات الأرمينية 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي على خلاف مع تركيا، مشددا على أن الاتحاد سيتخذ قرارا بشأن علاقاته مع تركيا الشهر المقبل.

وكانت أنقرة مددت مرة أخرى مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة بالشرق الأوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا، حيث أعلنت البحرية التركية، عبر نظام الإنذارات البحري، أن سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" ستواصل مهمتها حتى 14 نوفمبر.

وحثت اليونان تركيا على إلغاء الإخطار، وقال مسؤولون من وزارة الخارجية اليونانية، إن الإخطار يغطي منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني بالقرب من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين، متهمة تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها.

وقال موقع "تقويم" التركي، إن فرنسا أرسلت الفرقاطة "لافاييت" لمراقبة سفن التنقيب التركية أوروتش رئيس ويافوز وفاتح، لمدة 3 أشهر هي فترة عمل السفن التركية بمنطقة شرق المتوسط، وفق ما نقل أمس موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

وذكرت وكالات أنباء فرنسية، أن سفن المراقبة الفرنسية تعطي رسالة لأنقرة حول الموقف الفرنسي الداعم للاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص في رفضهم للانتهاكات التركية للمناطق الاقتصادية اليونانية القبرصية، وكذلك رفض أعمال التنقيب التركية غير المشروعة بشرق المتوسط.