بومبيو: إجراءات تركيا الأحادية بشرق المتوسط غير مقبولة

انتقد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها تركيا، وذلك في رسالة إلى نظيره اليوناني، حسبما أفادت صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية، الاثنين، نقلًا عن مصادر دبلوماسية.

ووصف بومبيو اليونان بأنها أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن إجراءات تركيا غير مقبولة وفقاً لقناة "العربية".

ومدّدت تركيا مرة جديدة أمس الأحد مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ"نشاط غير قانوني".

وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري "نافتيكس" أن سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أظهرت فيه تركيا واليونان تضامنهما في الأيام الأخيرة بعدما ضربهما زلزال.

وحثت اليونان تركيا أمس الأحد على إلغاء الإخطار الصادر عن البحرية بشأن نشاط للتنقيب، وقال مسؤولون من وزارة الخارجية اليونانية إن إخطار تركيا الجديد يغطي منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني على بُعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في بيان مكتوب "تدين اليونان مرة أخرى هذا السلوك المستهتر"، مضيفًا أن حكومة بلاده تعد احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً وستطلع شركاءها في الاتحاد الأوروبي وحلفاءها على القضية.

وأثار إرسال السفينة التي أصبحت رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيداً في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.

وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.