معلمة بمدرسة للصم تحمل طفلا على ذراعيها طوال اليوم الدراسي: كان منهار

يوم دراسي كامل، قضته إيمان بسيوني، مدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة الصم والبكم بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، حاملة الطفل "وحيد علي" على زراعيها، بعد حالة الهلع التي سيطرت عليه في أول يوم دراسي له.

«إحنا مدرسة للصم والبكم داخلي، يعني بانخد التلاميذ من أول الأسبوع وبيقعدوا معانا حتى يوم الأربعاء، والطفل وحيد عنده 6 سنوات، مامته جابته المدرسة وسابته، وفوجئت وأنا داخلة الفصل لقيته مرمي على الأرض وبيبكي وانتابته حالة من الخوف والهلع، حضنته وبدأت اهدي فيه»، بهذه العبارات، لخصت مدرسة الإنجليزي ماحدث.

وقالت المدرسة، لـ« الوطن»، إنها اعتادت على أن تكون أماً للتلاميذ قبل أن تكون معلمتهم، وجمعتها بهم مواقف كثيرة على مدار سنوات طويلة:« بعاملهم كأم مش معلمة، علشان كده الأطفال بيحبوني، ومعروف إن الأطفال المستجدين بيكونوا خايفين، لكن وحيد أصيب بحالة بكاء هيستيرية، علشان كدة كان لازم أهديه، زملائي حاولوا معاه لكن مقدروش يعملوا حاجة، كان بيخبط في الديسك، وحاول يهرب كام مرة خلال اليوم، لكن أول ماحضنته حسيت أنه هدى، ففضلت شيلاه على كتفي طوال اليوم الدراسي، لدرجة انه نام على كتفي، وسمر صاحبتي صورتني ولقيت الفيس بوك كله بيتكلم عن الواقعة مع أنه شئ طبيعي، وتكريمي هو رضا الأطفال عني».

لم ينته دور المعلمة عند هذا الحد، بل إطمئنت على التلميذ حتى بعد إنتهاء اليوم الدراسي"« إطمنت عليه بعد إنتهاء اليوم، وبدأت أدمجه مع أصحابه لأنهم اخوات، وحسيت أنه ابني زي زمايله، وبنعامل الأطفال كلها كأنهم أبنائنا».