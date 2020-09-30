فيديو.. مدير مدرسة بكفر الشيخ ينفذ أعمال الصيانة بنفسه

قال معروف الأنصاري، مدير مدرسة الشهيد حمادة عبد الباسط الإبتدائية بإدارة الحامول التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إنه يقوم بصيانة مقاعد طلاب المدرسة ويدهنها بنفسه لكي تكون جاهزة بنفسه؛ لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه كان تلميذا فيها، ثم تخرج وعمل معلما بها، ثم مديرا لها.

وأكد "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه يفضل تنفيذ كل شيء بنفسه في المدرسة؛ لكي تظهر بصورة جميلة بين مدارس الإدارة وعلى مستوى محافظة كفر الشيخ.

وأضاف المدير: "أنا خريج مدرسة الخطوط العربية معهد الخط العربي، وأعمل خطاطا ورساما وأهوى الرسم والكتابة، وكل ما أستطيع القيام به في المدرسة أنفذه بنفسي، لكي أوفر للمدرسة أجرة الصنايعية، لأن ميزانيات المدارس مفيهاش فلوس خالص".

وأشار معروف الأنصاري، إلى أنه نفذ هذه الأعمال منذ 10 أيام، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، متابعا: "ودفعت 2000 جنيه من جيبي في هذه الأعمال، لأن الهيئة العامة للأبنية تنفذ الصيانة العامة للمدارس، والمبالغ المالية التي نحصل عليها منها ليست كبيرة، وكانت قيمة هذا المبلغ نحو 7700 جنيه وهو غير كافٍ على الإطلاق".