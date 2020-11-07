مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم السبت 7 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 04:45
أذان الظهر: 11:39
أذان العصر: 02:41
أذان المغرب: 05:03
أذان العشاء: 06:23
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر: 04:51
أذان الظهر: 11:44
أذان العصر: 02:45
أذان المغرب: 05:07
أذان العشاء: 06:27
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر: 04:45
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:39
أذان المغرب: 05:01
أذان العشاء: 06:21
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر: 04:44
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:40
أذان المغرب: 05:01
أذان العشاء: 06:21
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر: 04:46
أذان الظهر: 11:39
أذان العصر: 02:41
أذان المغرب: 05:03
أذان العشاء: 06:23