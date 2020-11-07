مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم السبت 7 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 04:45

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 04:51

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 04:45

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر: 04:46

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:23