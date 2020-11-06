مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:04 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 6 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 04:44
أذان الظهر: 11:39
أذان العصر: 02:42
أذان المغرب: 05:04
أذان العشاء: 06:23
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر: 04:50
أذان الظهر: 11:44
أذان العصر: 02:46
أذان المغرب: 05:07
أذان العشاء: 06:28
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر: 04:44
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:40
أذان المغرب: 05:02
أذان العشاء: 06:22
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر: 04:44
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:40
أذان المغرب: 05:02
أذان العشاء: 06:22
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر: 04:46
أذان الظهر: 11:40
أذان العصر: 02:42
أذان المغرب: 05:04
أذان العشاء: 06:24