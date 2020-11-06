مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 6 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 04:50

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: 04:46

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:24