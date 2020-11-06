أخصائي رئتين بباريس: نسبة عودة كورونا للمتعافين لا تتجاوز 5%

قال الدكتور عبدالمنعم حميد أخصائي أمراض الرئتين والعناية المركزة وزراعة الرئتين بباريس، إن نسبة الإصابة بالفيروس بعد التعافي منه نادرة جدا وتحدث في بعض الحالات.

وتابع "حميد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": الحالات التي يعود فيها المرض مرة أخرى للمتعافي هي حالات خاصة جدا، ولا تتعدى 5%"، مشيرا إلى أن تلك الحالات ليس لها مواصفات محددة، ولكنها ضئيلة فقط.

وأضاف: "أرقام الإصابات في تزايد مستمر على مستوى العالم، و الْيَوْم لدينا 40 ألف حالة في فرنسا، و هذا يعود إلى ازدياد نسبة الفحوص التي تجرى إما من أجل الفحص أو ما قبل السفر أو نتيجة مخالطة أشخاص مصابين، وأيضاً نتيجة وجود أعراض واضحة وربما صارخة للإصابة بكورونا".

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري الوبائيات، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا، من المتوقع أن تبدأ في أواخر الشهر الجاري، وبداية ديسمبر المقبل.

وتابع "مصباح" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بأن الموجة الثانية للفيروس تستهدف الأطفال في المرحلة السادسة، وهذا هو الأخطر في الموجة الثانية، ومن خلال متابعة الدول الأوروبية التي دخلت الموجة الثانية، نجد أن الفيروس أصبح أسرع في الانتشار، ولكن لم يثبت حتى الآن، وجود تحور جيني للفيروس.

وعن ظهور أعراض جديدة في الموجة الثانية، أكد أن الفيروس أصبح يهاجم الجهاز العصبي والهضمي والحركي، ويسبب القيء والإسهال وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأشار استشاري الوبائيات، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للتعامل بذكاء مع الفيروس، لافتا إلى أهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وعدم المصافحة أثناء اللقاء وكذلك منع التقبيل والأحضان.