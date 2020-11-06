الصحة العالمية تكشف موعد ظهور عقار كورونا وتشدد على إجراءات الوقاية

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن ظهور عقار فعّال لفيروس كورونا المستجد في ديسمبر المقبل، لافتة إلى أنه سوف توجد كميات محددة للفئات الأكثر أولوية وتشمل كبار السن والفئات الأكثر خطورة كالفرق الطبية.

وتابعت في تصريحات لها، أن التجارب التي أجريت على عقار الريمدسفير لم تظهر نتائج فعّالة أو موثوقا فيها لاعتماده كعلاج لـ"كوفيد 19"، موضحة: "ما تمّ الحديث عنه بأنه فعّال كانت نتائج أولية فقط، وبعد عدة تجارب على مجموعة كبيرة من المتطوعين أظهرت النتائج بأنّه غير فعال".

وأشارت "الحجة" إلى التخوفات من زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء بمصر، موجهة مجموعة من النصائح التي يجب مراعاة الالتزام بها وهي ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لأنّها ما زالت خط الدفاع الأول أمام الفيروس، فلا يوجد حتى الآن لقاح فعّال".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100006 حالات.

وقالت، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من الفيروس.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.