الأولى في الاستجابة للشكاوى.. مدبولي يرسل خطاب شكر لـ"الإنتاج الحربي"

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاب شكر لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتصدرها قائمة الجهات الحكومية المستجيبة لشكاوى المواطنين، كما أوضحت مصادر حكومية، فضَّلت عدم ذكر اسمها لـ"الوطن"، مشيرةً إلى أن أداء الوزارة في هذا الملف "متميز".

وقالت المصادر، إن الوزارة جاءت في المركز الأول من حيث الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 حتى أول أكتوبر 2020، حيث ردت على نسبة 100% من الشكاوى الواردة لها عبر المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر، أن نسبة حسم "الإنتاج الحربي"، تقترب من 100% أيضاً، ولكن ما تزال هناك عدد قليل للغاية من الشكاوى خلال تلك الفترة ما تزال محل فحص ودراسة، وسيتخذ بشأنها إجراءات قريباً.

في سياق منفصل، قالت مصادر بمجلس النواب، إن "المجلس"، أصدر أيضاً خطاب شكر لوزارة الإنتاج الحربي، نظراً للاستجابة للشكاوى الواردة من النواب والمواطنين من الدوائر المختلفة، وفحصها والرد عليها.

كان المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكد خلال أول مؤتمر صحفي له، والذي عقده يوم الثلاثاء الماضي على هامش الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي، والذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية، إن الاهتمام بالمنتجات المدنية التي تنتجها المصانع الحربية، والعمل على تطويرها، وتحسين خطة التسويق لتلك المنتجات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحتل مرتبة متقدمة من أولويات عمله.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، خلال المؤتمر، أن المنتجات المدنية للإنتاج الحربي معروفة طوال عمرها بالجودة الفائقة، وسعرها المناسب، وهو ما ستحافظ عليه الوزارة أيضاً بعد التطوير، بالإضافة لـ"خدمات ما بعد البيع"، حيث يضمن المواطن دائماً وجود ظهير فني يؤمن احتياجاته في حالة حاجة جهازه للصيانة أو إصلاحات.